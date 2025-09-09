Katia Fenocchio, más conocida como “La Tana” de Gran Hermano, anunció el lanzamiento de su nuevo tema musical titulado “La Tana de La Matanza”, en un movimiento que marca el inicio de su carrera como cantante.

De motociclista viral a figura del espectáculo

Katia, de 33 años, es oriunda de La Matanza, Buenos Aires. Se volvió popular en redes sociales por sus videos como motociclista y repartidora, con su característica moto rosada, y más tarde por su fuerte personalidad en la última edición de Gran Hermano Argentina.

Katia "La Tana" de Gran Hermano. (Foto: Instagram / @katia_latana)

Hoy, apuesta a la música con una canción que lleva su sello personal: orgullo barrial, actitud y flow callejero.

Katia y el escándalo con Thiago y Pestañela

Daniela Celis, Thiago Medina, la Tana (Fotos: redes sociales).

Más allá de la música, Katia volvió a estar en el centro de la escena mediática por su vínculo con Thiago Medina, ex Gran Hermano y ex pareja de Daniela Celis, con quien tuvo dos hijas. La historia resurgió luego de un encuentro entre Celis y Medina en el stream de Luzu TV, donde se reavivaron rumores sobre el pasado amoroso del joven.

LAM (América TV) fue en busca de Katia, quien no esquivó el tema y decidió hablar con claridad: “Lo conocí en el cumpleaños de Cami Deniz, somos amigas. Él estaba soltero. Pegamos buena onda, nos seguimos en Instagram, y pasó lo que pasó. No fue en su casa, fue en una excasa mía. Me parece un buen pibe, la pasé bien”, afirmó Katia en una entrevista.

También aclaró que nunca buscó hacer pública la historia: “Pensé que había quedado en el olvido. Nunca quise decir nada por una cuestión de códigos”, aseguró.