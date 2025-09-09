Gloria Trevi fue reconocida con el Premio Leyenda de la Herencia Hispana 2025 en una emotiva gala celebrada el pasado 5 de septiembre en el Warner Theater de Washington D.C., consolidando su legado como una de las artistas más influyentes de la música latina.

La cantante mexicana, conocida como La Reina del Pop Mexicano, fue homenajeada por su trayectoria artística y su impacto cultural dentro y fuera de la comunidad hispana.

Trevi compartió escenario con otros distinguidos galardonados, como Cheech Marin, Félix Contreras, Julissa Prado y Rauw Alejandro, durante una ceremonia que celebró el orgullo y la unidad de la comunidad latina.

Las fotos de Gloria Trevi en el Warner Theater de Washington

Gloria Trevi. Foto: Instagram @gloriatrevi

Cuándo y cómo ver la ceremonia de los Premios Leyenda

La entrega de premios será transmitida por PBS y PBS.org el 26 de septiembre de 2025, permitiendo que millones de espectadores celebren el talento y la diversidad hispana.

Una ovación para la Reina del Pop Mexicano

Gloria Trevi. Foto: Instagram @gloriatrevi

La actriz y productora Gina Torres fue la encargada de presentar un emotivo tributo a la trayectoria de Gloria Trevi, repasando sus logros musicales y su influencia como figura cultural.

En el escenario, Trevi ofreció un conmovedor popurrí de sus éxitos más emblemáticos: “El Recuento de los Daños”, “Con los Ojos Cerrados” y “No Querías Lastimarme”, recibiendo una ovación de pie del público.

Durante su discurso de aceptación, Trevi emocionó al público con un mensaje de agradecimiento y esperanza:

“Gracias primero a Dios y de ahí la lista es tan larga… porque, para empezar, este reconocimiento no existiría sin la comunidad latina que trabaja y lucha incansablemente por sus sueños, por sus familias y por ellos mismos [...] Este reconocimiento es para mí como un abrazo de la esperanza en una humanidad con más ternura.”

Gloria Trevi, más vigente que nunca en 2025

Este galardón llega en un año clave para la artista mexicana. Su más reciente álbum, “El Vuelo”, ha superado los 20 millones de reproducciones en Spotify, con canciones que se han vuelto virales como “QEPD”, “Un abrazo”, “El Vuelo” y “Cueste lo que Cueste”.

Además, Gloria Trevi protagonizó la portada de Rolling Stone en Español, marcando el inicio de una nueva era en su carrera artística.