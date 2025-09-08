El periodismo musical argentino está de luto. Juan Ortelli, reconocido periodista y exdirector de la revista Rolling Stone Argentina, murió a los 43 años y la noticia sacudió a colegas, artistas y lectores que lo siguieron durante más de dos décadas.

Ortelli fue mucho más que un periodista: se convirtió en una voz fundamental para entender la transformación de la música en el país. Su trabajo fue clave para visibilizar el fenómeno del rap, el trap y la cultura urbana, acompañando el crecimiento de artistas que hoy son referentes internacionales.

Juan Ortelli (Foto: Instagram @juanortelli)

Nacido en Buenos Aires, Juan Ortelli se formó en la Universidad de Buenos Aires y desde muy joven se volcó al periodismo cultural. Su llegada a Rolling Stone marcó un antes y un después: primero como redactor y luego como director, impulsó coberturas innovadoras y entrevistas profundas con músicos de todos los géneros.

Leé más:

Candela Ruggeri lució los accesorios que serán tendencia en el verano

EL HERMANO DE JUAN ORTELLI REVELÓ CUÁL FUE LA CAUSA DE SU MUERTE

Durante su gestión, la revista se transformó en un espacio de referencia para la música argentina y latinoamericana. Ortelli apostó por darle lugar a nuevas voces y tendencias, y fue uno de los primeros en poner el foco en el movimiento del freestyle y las batallas de rap, mucho antes de que se convirtieran en un fenómeno masivo.

Además de su trabajo en Rolling Stone, Ortelli colaboró con distintos medios y proyectos culturales. Su estilo directo, su curiosidad y su capacidad para conectar con los artistas lo convirtieron en una figura respetada y querida en el ambiente.

La noticia de su muerte generó una ola de mensajes de despedida y reconocimiento en redes sociales. Músicos, colegas y seguidores destacaron su generosidad, su mirada innovadora y su aporte a la cultura joven.

El posteo del hermano de Juan Ortelli sobre la muerte del periodista (Foto: Instagram @juanortelli) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

“Con profundo pesar y desazón informo a la comunidad periodística, artística, del rap y allegados, que por causas naturales ha fallecido mi gran y amado hermano Juan. Rogamos se extienda en su memoria una oración en honor a su legado periodístico, personal y emocional”, escribió el hermano del periodista en el perfil de este en Instagram.

Leé más:

Zaira Nara habló sobre el encuentro en el baño con Vico D’Alessandro: “Me tuve que sacar el pantalón...”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.