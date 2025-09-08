La noticia sacudió al ambiente cultural este lunes: Juan Ortelli, periodista, editor y exdirector de la revista Rolling Stone, murió a los 43 años.

Su partida generó una ola de mensajes de dolor y reconocimiento en redes sociales, donde colegas y amigos lo despidieron con palabras llenas de admiración.

El primero en dar a conocer la noticia fue el escritor Pablo Plotkin, quien compartió una emotiva carta en su cuenta de Instagram. Poco después, la familia de Ortelli publicó un comunicado en la cuenta del periodista, confirmando que falleció “por causas naturales”.

“Con profundo pesar y desazón informo a la comunidad periodística, artística, del rap y allegados, que por causas naturales ha fallecido mi gran y amado hermano Juan”, escribió su hermano en el posteo. El mensaje pidió “una oración en honor a su legado periodístico, personal y emocional”.

La publicación se llenó rápidamente de comentarios de colegas y amigos que manifestaron su conmoción por la muerte de Ortelli.

Desde la asociación PUM (Periodistas UnidXs de Música) también lo despidieron con cariño y enviaron un fuerte abrazo a sus seres queridos “en este doloroso momento”.

El recuerdo de Pablo Plotkin: “Era un periodista purasangre”

El periodista y escritor Pablo Plotkin fue el primero en comunicar la triste noticia.

“Murió este fin de semana, a los 43 años, y nos dejó en shock, desolados. El Pity Álvarez decía que era un jedi. Yo lo voy a recordar como un periodista purasangre y un batallador de las grandes ligas”, escribió en sus redes.

Plotkin recordó los inicios de Ortelli en el periodismo: “Lo conocí cuando era un pibito recién llegado de San Rafael. Su primera gran crónica para Rolling Stone, publicada en 2004, contó el surgimiento de las batallas de rap callejeras antes de la Red Bull, del Halabalusa, del Quinto Escalón y de todo”.

“Además de ser el gran narrador del rap de competición y su diáspora musical, Juan Ortelli fue un periodista extraordinario, apasionado como pocos y con un talento artesanal para la edición de revistas”, destacó Plotkin.

Un legado en la cultura urbana y el periodismo gráfico

Ortelli llegó a la dirección de Rolling Stone antes de los treinta años, tras un recorrido que, según Plotkin, empezó “de la nada, sin contactos ni circuitos de pertenencia”. Su amor por la marca y la historia del periodismo gráfico lo llevó a dejar todo en el trabajo: “Dejaba todo en el trabajo. Él esperaba lo mismo del resto, sufría horrores y se enojaba cuando las cosas no eran como pretendía”.

En los últimos años, alejado de las redacciones, Ortelli se convirtió en protagonista de la transición de las competencias de rap improvisado a las escritas, con la Liga Bazooka como emblema. Además, trabajaba desde hacía años en “un libro monumental sobre la historia del rap en español, una verdadera biblia del movimiento”.

La muerte de Juan Ortelli deja un vacío enorme en el periodismo musical y en la cultura urbana argentina. Su legado, marcado por la pasión, la honestidad y el compromiso con la música, seguirá vivo en cada crónica, en cada historia y en cada batalla de rap que ayudó a contar.