Este verano 25/26 la tendencia de mezclar accesorios dorados y plateados llega con fuerza, rompiendo las reglas clásicas de la moda. Y Cale Ruggeri ya se sumó, luciendo un collar que justamente propone este mix de metales con piezas cargadas de símbolos y significados.
Subida a la misma tendencia, Tyla lució accesorios de la marca de la que es embajadora el pasado 7 de septiembre de 2025 en los MTV Video Music Awards 2025, realizados en el UBS Arena, Queens, NY.
La estrella de “Push 2 Start” fue nominada a dos premios: Mejor Coreografía y Mejor Canción Afrobeats.
La colección Talismán de Pandora está inspirada en las monedas antiguas. La colección transforma símbolos atemporales en expresiones modernas de la identidad.