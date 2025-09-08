Este verano 25/26 la tendencia de mezclar accesorios dorados y plateados llega con fuerza, rompiendo las reglas clásicas de la moda. Y Cale Ruggeri ya se sumó, luciendo un collar que justamente propone este mix de metales con piezas cargadas de símbolos y significados.

Candela Ruggeri

Subida a la misma tendencia, Tyla lució accesorios de la marca de la que es embajadora el pasado 7 de septiembre de 2025 en los MTV Video Music Awards 2025, realizados en el UBS Arena, Queens, NY.

Tyla en VMA 2025, UBS Arena, Queens, NY

La estrella de “Push 2 Start” fue nominada a dos premios: Mejor Coreografía y Mejor Canción Afrobeats.

Tyla en los MTV Video Music Awards 2025

La colección Talismán de Pandora está inspirada en las monedas antiguas. La colección transforma símbolos atemporales en expresiones modernas de la identidad.