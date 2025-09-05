Daniela Celis volvió a dar que hablar en redes sociales al compartir una producción de fotos sensuales en las que lució un look negro total con top, bombacha a juego y botas bucaneras.

La publicación despertó tanto elogios como comentarios maliciosos que reflotaron el escándalo de la infidelidad de Thiago Medina con su excompañera, conocida como La Tana.

La ex Gran Hermano acompañó la serie de imágenes con la frase “Latina foreva” y un emoji de labios rojos. Ese detalle se convirtió en el disparador de las ironías: “Menos mal que latina y no La Tana”, le escribió una usuaria, recordando el episodio que marcó su relación con Thiago.

DANIELA CELIS Y UNA SESIÓN CON DARDOS A THIAGO MEDINA

La polémica no terminó ahí. Otro comentario apuntó directamente contra una de sus poses más habituales: “¿Podés cerrar la boca una vez?”. La observación desató un fuerte debate entre seguidores que la defendieron y quienes repitieron la crítica.

DANIELA CELIS IMPACTÓ CON FOTOS SENSUALES Y RESPONDIÓ A LAS CRÍTICAS. Credito: Instagram

A poco más de un año de haber dado a luz a sus gemelas Laia y Aimé, la influencer posó orgullosa con una remera que llevaba la inscripción Mother, reafirmando su presente como mamá y mujer independiente.

Lejos de borrar los comentarios negativos, Daniela Celis decidió fijar la publicación para que quedara como el primer posteo visible en su perfil de Instagram, dejando claro que las críticas no la frenan.