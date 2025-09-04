Wanda Nara vuelve a estar en el centro de la polémica con una versión que involucra nada menos que a Pampita. Según contó Angie Balbiani en Puro Show, la mediática tendría la sospecha de que la modelo estaría detrás de una supuesta conspiración para desplazarla de su trabajo de conductora.

El insólito dato salió a la luz durante un debate sobre los “trolls” que Wanda emplearía para atacar a la China Suárez en las redes sociales. En ese momento, Angie pidió la palabra y lanzó un comentario que sorprendió a todos en el piso.

Wanda Nara y Pampita (Fotos: Instagram y captura América TV)

“Quiero decir algo que se lo comenté a Fer Iglesias porque me pareció un poco gracioso. Yo quiero creer que esto es una mentira de las trolls”, comenzó la panelista, en un intento por aclarar que la versión le resultaba, por lo menos, desopilante.

Leé más:

Habló la troll arrepentida de Wanda Nara y sorprendió a todos: “Me reclutaron para...”

ANGIE BALBIANI REVELÓ QUE UNA WANDA NARA PARANOICA CREE QUE PAMPITA ORGANIZÓ UNA CONSPIRACIÓN EN SU CONTRA

Sin embargo, Angie dejó en claro el trasfondo de la información que circulaba en las redes: “Pero dirían que, todo muy potencial, todo muy, muy, muy, muy potencial, que Wanda cree que yo tengo un hostigamiento personal con ella porque Pampita querría tener el puesto de trabajo que tiene ella”.

“¡Es que ella haría eso!”, retrucó Pampito. “Pero ojo que esas teorías conspirativas son muy comunes en el ambiente: ‘Seguro que está operando porque seguro que Pampita quiere conducir Masterchef”, ironizó Fernanda Iglesias.

Wanda Nara y Pampita (Fotos: Instagram y captura América TV)

“Yo creo que en un primer momento les hubiera gustado que eso fuera así porque les hubiera cerrado. Pero lo que no entienden es que yo no voy a favor de la China y Mauro. Yo estoy contando información, pero eso incomoda y yo lo entiendo”, cerró Angie.

Leé más:

Confirmaron que Wanda Nara y Maxi López trabajarán juntos: todos los detalles

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.