Guillermo, uno de los protagonistas más carismáticos de Cuestión de Peso, no solo mostró orgulloso sus avances -bajó casi 15 kilos- en el tratamiento, sino que también presentó oficialmente a su nuevo amor, Emanuel, en el programa.
“Todo esto que pasé en Cuestión de Peso me conectó con el amor, y con el amor propio, y con el amor para dar también. Les voy a presentar a Emanuel”, comenezó diciendo Guillermo.
“Cuando lo conocí, le dije que el tratamiento era muy importante para mí, que me apoye era fundamental y clave para que nosotros podamos estar juntos. Él me dijo: ‘Si a vos te hace bien, hacelo’”, agregó.
Asimismo, el participante reveló cómo se conocieron: “Un día mi amigo estaba hablando con Emanuel, me mostró una foto y yo le dije: ‘Amigo, presentámelo’. Después él pidió mi número, empezamos a hablar y nos vimos. Puedo decir que el amor a primera vista”.
Sobre el presente apasionado que viven, no se guardó nada: “El descenso de peso te pone en otro nivel hormonal. Creo que no nos soltamos un segundo. Puedo decir que estoy un poco más cachondo”.
Por último, Emanuel destacó lo que más lo enamora de su pareja: “Lo que más me gusta de vos es lo atento y lo cariñoso que sos conmigo. Rara vez uno se siente así, y eso es importante”, cerró, a corazón abierto.
Guillermo: “Todo esto que pasé en Cuestión de Peso me conectó con el amor, y con el amor propio, y con el amor para dar también”.
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.
Leé más
UN PARTICIPANTE DE CUESTIÓN DE PESO SE TATUÓ EL LOGO DEL PROGRAMA Y SORPRENDIÓ A TODOS: “LA LOCURA MÁS GRANDE”
Los momentos emotivos son parte del sello de Cuestión de Peso, pero esta vez el reality que conduce Mario Massaccesi por eltrece vivió una situación que nadie esperaba: Guillermo Becerra, uno de los participantes más queridos del ciclo, se tatuó el logo del programa.
Con una mezcla de orgullo y emoción, Guillermo compartió la razón de su jugada decisión: “Siempre creí que lo que yo hacía no era suficiente. Hoy siento que sí, que estoy haciendo algo por mí. Creo que es una acción de valentía también”.
El joven también se abrió en lo más íntimo al recordar a su madre: “Mi mayor acto de valentía fue poder lidiar con la ausencia de mi mamá. Estar hablando de ella y no estar llorando creo que es uno de los logros más grandes que hizo Cuestión de Peso en mí”, expresó, a corazón abierto.
Finalmente, Guillermo reveló cómo surgió la idea del tatuaje (donde se ve una balanza y las iniciales del programa) que ya se convirtió en símbolo de su renacimiento: “Me tatué el nombre del programa. Yo creo que esa es la locura más grande”, cerró, mostrando el diseño con un sonrisa en su rostro.