En medio de la repercusión por el lanzamiento de En el Barro, la nueva producción derivada de El Marginal, el actor Nacho Sureda sorprendió con un fuerte descargo público contra su excompañero de elenco, Juan Minujín.

La polémica se desató en una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde Sureda no ocultó su malestar hacia el protagonista de la primera temporada de la exitosa serie carcelaria.

“La ficción me gustó, me encantó que sumaran a Gerardo Romano, pero lo que me pareció de más fue la aparición de Minujín. Ya la gente no lo quiere ver, no aporta nada”, aseguró, revelando incluso que en la intimidad lo apoda “Minugil”.

El actor, que interpretó al recordado Pantera en El Marginal, relató un episodio que marcó su opinión sobre su colega. “En los Martín Fierro me lo crucé, le quise dar la mano y me dio un corte de rostro. Me ignoró y se fue. Me sorprendió porque yo tenía buena relación con él. Ahí entendí cómo era y me quedó esa espina clavada”, contó.

Según Sureda, el conflicto con Minujín tendría raíz en las disputas de egos dentro del elenco. “Él era el protagonista, pero el personaje que pegó fuerte fue el de Nicolás Furtado, y eso no le cayó bien. Después pasó lo mismo cuando la gente empezó a hablar de mi personaje. Son cosas que algunos no saben manejar”, señaló.

El actor fue todavía más allá al recordar que Minujín fue productor asociado en las temporadas cuatro y cinco de El Marginal, justo cuando él no fue convocado. “Jamás lo había dicho, pero me lo guardé mucho tiempo. Que vaya a terapia a resolver sus cosas”, disparó.

Para cerrar, Sureda cuestionó algunas posturas personales y mediáticas de su excompañero. “Desde mi experiencia es un tipo inseguro. Además, en una entrevista dijo que odiaba a los perros y eso para mí dice mucho. También se pone en el papel de nacional y popular, pero después sale a defender cosas que no se sostienen. Yo preferiría que, si alguna vez hacemos un spin off juntos, sea arriba de un ring y lo resolvemos ahí”, ironizó.