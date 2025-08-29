Claudia Villafañe, ganadora de MasterChef Celebrity 2020, se convirtió en un ícono culinario con una de sus recetas más queridas: los famosos “ñoquis de La Tata”, preparados tal como le enseñó su abuela.

Esta propuesta rinde homenaje a la tradición del 29 de cada mes, cuando los ñoquis se convierten en protagonistas de la mesa familiar.

Porciones: 6

Tiempo de preparación: 20 minutos

Tiempo de cocción: 1 hora 35 minutos

Calorías: 1748

Costo: $$$$$

Ingredientes para los ñoquis

1,5 kilos de papas hervidas con piel y pisadas

2 huevos

200 g de harina 0000

Sal, pimienta y nuez moscada

Ingredientes para el estofado

300 g de salchicha parrillera

500 g de peceto en rodajas

6 costillitas de cerdo

1 zanahoria

2 cebollas

1 morrón

500 g de tomates perita en conserva o sin piel

PASO A PASO DE LOS ÑOQUIS DE CLAUDIA VILLAFAÑE

1. El estofado: Blanquear las salchichas en agua hirviendo durante unos minutos para poder retirarles la piel fácilmente. En una olla con un poco de aceite de oliva, dorar las rodajas de peceto junto con las costillitas de cerdo.

Una vez listas, sumar las salchichas sin piel. Procesar el morrón, la zanahoria y la cebolla junto con los tomates y añadir la mezcla a la olla. Condimentar con ají molido, orégano y sal, y cocinar a fuego bajo durante unos 90 minutos.

2. La masa de los ñoquis: Hacer una corona con la harina y colocar en el centro el puré de papas hervidas, los huevos, sal, pimienta y nuez moscada. Integrar todos los ingredientes hasta obtener una masa suave y homogénea.

3. Dar forma: Con la masa, formar bastones, cortar en cuadraditos y pasarlos por la tablita de ñoquis o un tenedor para darles el clásico rizado.

4. Cocción: Hervir los ñoquis en abundante agua con sal. Cuando floten, retirarlos con espumadera.

5. Servir: Acompañar los ñoquis con el estofado bien caliente y decorar con unas hojas de albahaca fresca.