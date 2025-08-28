El video de Nico González y Sabrina Rojas juntos en un boliche porteño que se viralizó hace algunas semanas atrás no solo puso al descubierto la disipada vida nocturna del futbolista, sino que marcó el punto final de su relación con la modelo Paloma Silberberg.

Fotos: captura América y Instagram @nicoigonzalez

Este jueves, Paloma Silberberg brindó un jugoso móvil en A la tarde en el que contó todos los pormenores que vivió en los tres años, con intervalos, de relación con el futbolista, y que se sintió humillada por el video de González y Rojas, aunque reveló que “no fue el único caso”.

Cuando le preguntaron si habló con la conductora de Pasó en América en busca de explicaciones, Paloma aseguró que “no le interesa”. “Acá el único culpable fue él, ni ella ni yo. Yo no tengo que hablar con ella. Sabrina asegura que no lo conocía, entonces no tiene por qué saber que él estaba de novio”, dijo.

QUÉ DIJO PALOMA SILBERBERG SOBRE EL VIDEO DE NICO GONZÁLEZ CON SABRINA ROJAS

En ese contexto, en el ciclo de Karina Mazzocco recordaron que Sabrina Rojas aseguró que 2no pasó nada con González, y que solo lo saludó porque se lo presentaron esa noche”. “No nos separamos por eso, es la realidad sino por otras cosas. Justo dio la casualidad que pasó eso”, dijo Paloma.

“Ya veníamos mal y con lo del video, pasaron más cosas en Argentina que no se saben pero que duelen lo mismo que una infidelidad”, dijo Paloma, y reconoció que “fueron mentiras, que no hubo confianza”. “Nosotros fuimos y volvimos tres veces y la última iba a ser la vencida”, agregó.

Foto: captura América TV y Instagram

Asimismo, la modelo recordó que cuando vio el video de Rojas y el de su ex con una mujer que visitó su casa a sus espaldas, sus amigas le dijeron “No sé cómo te da el cuerpo para ver ese video porque a nosotras se nos revuelve el estómago”. “A mí no, pero porque yo venía súper lastimada”, cerró Paloma.

