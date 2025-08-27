Laurita Fernández está soltera y con alta actividad en redes sociales. Tras algunos videos publicados, se hizo eco del casamiento de Taylor Swift y Travis Kelce.

La cantante estadounidense publicó un carrusel con fotos con su pareja y escribió: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”.

Laurita tomó la publicación y redactó: “A lo de profesor de inglés llego. Me estaría faltando el otro profe. Que sea así o soltera hasta la tumba”.

Laurita Fernández habló de casamiento y sorprendió a todos: “Que sea así” | Créditos: Instagram @holasoylaurita

SUGERENTE VIDEO ÍNTIMO DE LAURITA FERNÁNDEZ

Laurita Fernández está otra vez soltera y, desde entonces, sube sugerentes contenidos a sus redes sociales.

Esta vez, publicó un video frente al espejo del baño, en ropa interior y con una frase muy puntual: “Soy tierna, pero no ejerzo”.

Además de sus prendas floreadas, la actriz lució su abdomen marcado y eligió la canción “Nueva era”, de Duki, para musicalizar el contenido.