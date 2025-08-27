Laura Esquivel y Brenda Asnicar fueron dos figuras clave en el éxito de Patito Feo, la ficción juvenil que marcó una generación. Con su talento y carisma, conquistaron a millones de seguidores en Argentina, Latinoamérica y hasta Europa, convirtiéndose en verdaderos íconos.

En la historia, Patito y Antonella representaban polos opuestos: la autenticidad frente a la apariencia, la humildad contra la vanidad. Esta dualidad atrapó al público y las convirtió en rivales inolvidables dentro del universo musical de la tira, que incluyó discos, giras y shows en vivo.

Brenda Asnicar y Laura Esquivel con Gastón Dalmau (Foto: Instagram @eltreceprende)

Por eso, la noticia del regreso de Patito Feo en una versión teatral con nuevos personajes despertó expectativas. Todos querían saber qué opinaban las protagonistas originales sobre esta nueva etapa del fenómeno que marcó sus carreras.

Leé más:

Gastón Dalmau y Brenda Asnicar estrenan Había que decirlo, el streaming de eltrece: “Tenemos buenos abogados”

BRENDA ASNÍCAR Y LAURA ESQUIVEL PROTAGONIZARON EL REENCUENTRO DE PATITO FEO MÁS ESPERADO

Finalmente, este miércoles llegó el momento esperado: Laura Esquivel y Brenda Asnicar se reencontraron en el programa de streaming Había que decirlo, transmitido por El Trece. El encuentro fue emocionante y desató la nostalgia entre los fans que seguían la transmisión en vivo.

Durante la charla, las actrices opinaron sobre el regreso de la ficción que las llevó a la fama, recordaron anécdotas de los años de rodaje y hasta se animaron a cantar juntas, como en los viejos tiempos.

Se reencontraron Brenda Asnicar y Laura Esquive de Patito Feo (Foto: Instagram @eltreceprende)

Un momento único que dejó en claro que la magia de Patito Feo sigue más viva que nunca y que trasciende generaciones.

Brenda Asnicar conduce junto a Gastón Dalmau “Había que decirlo” en el stream eltrece prende de lunes a jueves a las 16.30. Con Fausti Bo, Pauli Vetrano, Tomi Messi y Paulita Pareto organizan juegos, entrevistas y charlas divertidas.

Leé más:

Vuelve Patito Feo: así será el regreso sin Brenda Asnicar y Laura Esquivel

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.