En su visita a Puro Show, Brenda Asnicar habló de su pasado y presente amoroso y sorprendió al revelar con el que hijo de qué millonario tuvo una cita fallida. La cantante aseguró que está soltera y reveló detalles de su casamiento en Croacia.

“¿Estás soltera?”, le preguntaron desde el panel y ella contestó: “Sí. Yo me casé en Colombia, viví ahí, nunca lo mostré porque él tenía su vida personal. En la pandemia estuve con Duki que duró hasta cuando terminó la pandemia, no terminamos mal, quiero mucho a la familia”.

“¿Tuviste un segundo casamiento en Grecia?”, le consultaron y la artista contestó: “Me iba a casar en Grecia pero se filtró y cambié el lugar, me casé en Croacia. Hoy estoy soltera, igual no me casé legalmente”.

“¿No estuviste picoteando con el hijo de un empresario famoso?”, indagó entonces Pochi y fue allí cuando Brenda dijo: “Eso fue salir a tomar algo con amigos y quedó ahí, con Tomás Constantini, su familia es maravillosa, no es que no funcionó, simplemente no se dio”.

BRENDA ASNICAR APUNTÓ CONTRA QUIENES AFIRMAN QUE SUFRE ANOREXIA

Brenda Asnicar hizo un fuerte descargo a través de sus stories de Instagram: "Quiero brindarles mi apoyo a todas las personas que sufren cualquier tipo de enfermedad”.

“Es muy duro. Cuando decidí ser actriz, no sabía que iba a ser víctima de estas injusticias. Nunca me enganché ni nunca hice quilombo porque no soy una persona conflictiva”, sentenció, remarcando que ella no nació en una cuna de oro.

