La actriz madrileña Verónica Echegui falleció a los 42 años el pasado 24 de agosto de 2025 en el Hospital 12 de Octubre, donde llevaba semanas internada a causa de una lucha contra el cáncer, según informó El Mundo.

Nacida en Madrid en 1983, Verónica Fernández de Echegaray, conocida artísticamente como Verónica Echegui, irrumpió en el cine español con la película de Bigas Luna Yo soy la Juani (2006).

Su interpretación de una adolescente de extrarradio fue tan impactante que le valió una nominación al Goya a Mejor Actriz Revelación, marcando el inicio de una carrera intensa y llena de reconocimiento.

UNA TRAYECTORIA MARCADA POR ROLES COMPLEJOS

A lo largo de su carrera, Verónica Echegui en el cine español dejó huella con papeles memorables. En El patio de mi cárcel (2008) encarnó a una joven presa, actuación que la llevó nuevamente a los Goya. Más tarde, bajo la dirección de Icíar Bollaín, protagonizó Katmandú, un espejo en el cielo (2011), donde dio vida a una maestra catalana en Nepal, obteniendo otra nominación.

Su talento no se limitó a la actuación: en 2022 fue galardonada con el Premio Goya a Mejor Cortometraje de Ficción por Tótem loba, una obra sobre la cultura de la violación que confirmó su sensibilidad y capacidad como directora.

Verónica Echegui. CRÉDITO: Instagram

PELÍCULAS Y SERIES DE VERÓNICA ECHEGUI

La filmografía de la actriz abarca títulos destacados como:La gran familia española (2013), Explota Explota (2020) y Objetos (2022)

También brilló en la televisión con proyectos como Intimidad (2022) y Los pacientes del doctor García (2023). En 2024 participó en Justicia artificial, un thriller político donde interpretó a una jueza enfrentada a una conspiración vinculada a la inteligencia artificial.

Su último papel fue en la serie A muerte, de Dani de la Orden, donde dio vida a una mujer llena de vitalidad que se reencontraba con un amor del pasado enfermo de cáncer.