Aunque Pampita se haya reconciliado con Martín Pepa, durante el mes que tuvo de soltería habría tenido una cita con un famoso en su casa, quien a la vez tuvo un romance con Priscila Crivocapich.
“Cochito López, a fin de año pasado, también estuvo saliendo con Priscila, la actual pareja de Roberto García Montán”, reveló Pochi de Gossipeame.
Dato que lanzó luego de que contara que el 9 de agosto Pampita había visitado a Juan Manuel López la casa de un barrio cerrado, con el detalle de que el chisme se filtró porque ella tuvo dificultades al presentar el seguro del auto en la garita de seguridad.
Aunque a su turno Carolina Ardohain negó el encuentro furtivo.
QUIÉN ES COCHITO LÓPEZ Y CUÁL ES SU ARMA DE SEDUCCIÓN
Hijo del multicampeón del automovilosmo Jorge Cocho López, también Cochito fue un gran piloto de carreras que ahora es comentarista de F1 en ESPN.
Expareja de Andrea Bursten y padre junto a Connie Dietrich, contaría con un arma de seducción muy persuasiva, según Fernanda Iglesias.
“Él tiene una técnica. Cuando una mujer va a su casa, como que en primero charlan y no sé qué, qué sé yo, y él después se ve que no sabe cómo acercar. O le habrá pasado con algunas. Varias han contado esto en reuniones de chicas. Que él directamente saca a su miembro”, exclamó ante el asombro de todos en Puro Show.