La Voz Argentina 2025 sigue consolidándose como uno de los programas más vistos de la televisión y ya se confirmó cuándo será la gran final de esta edición. La expectativa entre los seguidores del reality crece a medida que avanza la competencia y los equipos se reducen en la etapa de Knockouts.

El ciclo conducido por Nico Occhiato tendrá su desenlace en septiembre, según adelantó La Pavada de Diario Crónica. Allí se reveló que los jurados Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti finalizaron la grabación de los Playoffs el último viernes y que, tras un breve receso, regresarán a los estudios los días 20 y 21 de agosto para ultimar detalles de los episodios en vivo.

La Voz Argentina 2025. Foto: Telefe

CUÁNDO TERMINA LA VOZ ARGENTINA 2025

La transmisión en directo comenzará el lunes 31 de agosto y la gran final de La Voz Argentina está prevista para mediados de septiembre.

Sin embargo, la producción prepara varias sorpresas que prometen darle un giro inesperado a esta temporada, considerada una de las más intensas y emotivas del certamen.