La Voz Argentina entra en una de sus fases más intensas y Telefe reveló la imagen oficial de los coach y asesores que protagonizarán los esperados Knockouts, que comienzan el lunes 11 de agosto a las 21:45.

Esta etapa será clave para definir quiénes siguen en carrera hacia la final del programa musical más visto del país. En las últimas horas, la imagen se filtró en redes sociales y los looks se volvieron virales por su audacia, originalidad y alto impacto visual.

En la fotografía aparecen Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Miranda!, Luck Ra y el nuevo conductor, Nico Occhiato, todos con estilismos que reflejan el espíritu vibrante de esta instancia. Lali impacta con un conjunto blanco translúcido y un tocado de plumas, reafirmando su sello de diva pop. Luck Ra sorprende con un look azul eléctrico cargado de actitud, mientras que La Sole brilla con un top plateado que acompaña su fuerza en el escenario. Miranda!, fiel a su estilo, opta por una elegancia sobria pero llamativa. En conjunto, los looks marcan un giro glamoroso y audaz que anticipa la exigencia de esta nueva etapa.

Los looks de Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Miranda! y Luck Ra se volvieron virales tras la filtración de una imagen oficial. Crédito: X/@OkGuilleBarrios

¿QUIÉNES SON LOS ASESORES EN LOS KNOCKOUTS DE LA VOZ ARGENTINA?

Durante los Knockouts, los participantes se enfrentarán en duelos individuales, cada uno con una canción distinta. Será el coach quien decidirá cuál de los dos sigue en carrera. Pero esta vez, no estarán solos en la elección: cada jurado contará con un co-coach que aportará su mirada y criterio artístico:

Cazzu estará acompañada por Luck Ra , en una dupla explosiva del trap y el cuarteto.

Emmanuel Horvilleur sumará a Miranda! como asesores, fusionando el pop y lo alternativo.

Lali Espósito trabajará junto a Zoe Gotusso , aportando sensibilidad y frescura a su equipo.

Soledad Pastorutti tendrá como aliado al Chaqueño Palavecino, para potenciar la raíz folklórica.

Con una mezcla de géneros, voces y estilos únicos, esta etapa promete momentos de alto voltaje emocional y decisiones que dejarán huella. Los Knockouts de La Voz Argentina llegan con todo el brillo, el talento y la tensión que hacen del programa un verdadero fenómeno nacional.