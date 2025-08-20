Hace unos años, en un juego mediático de “permitidos” entre Nico Vázquez y Gime Accardi, el actor tuvo un lejano intercambio con Katherin Winnick, más conocida como ‘Lagertha’, por su papel en Vikingos.

El contexto fue ese ida y vuelta entre la entonces pareja, donde Accardi planteó que su platónico y permitido sería Ragnar, de Vikingos.

Fue entonces que Nico Vázquez redobló la apuesta y le envió un mensaje en vivo a Lagertha en un inglés improvisado.

En español, le dijo: “Miro tus ojos y veo el paraíso. Mi nombre es Nicolás Vázquez. Mi inglés es malo, pero mi personalidad es muy buena. Te amo, Lagertha”.

“Quiero ser tu Ragnar”, expresó y mostró sus abdominales, ante lo cual Gimena puso un freno con otro semblante.

EL MENSAJE DE LAGERTHA A NICO VÁZQUEZ

Katherin Winnick le respondió al actor argentino con un divertido mensaje que se tornó sugerente: “Hola, Nicolás. Soy Katherin Winnick, de Vikingos, hago de Lagertha. Gracias por el hermoso mensaje. Realmente tenés unos ojos hermosos”.

Y agregó: “Bueno, espero verte en el set. ¿Por qué no te subes a un avión? ¿Por qué no vienes a visitarme? ¿Por qué no te das la oportunidad de ser un Vikingo y mi escudero y guerrero personal?”.