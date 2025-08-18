Florencia Fernández, participante de Love is Blind, piensa en su casamiento y en su carrera como actriz y cantante, pero en el medio sufrió los efectos de una fuerte alergia.

La artista e influencer publicó un video en sus redes sociales, al que acompañó con una reflexión sobre lo ocurrido.

“Una alergia me llevó a la guardia el finde y ya estoy fabulosa, pero quería dejar un poco de vida real por acá”, empezó.

Estuvo acompañada por José Luis Fariña, con quien se casó en Love Is Blind: “Aunque no volvimos y dudo que eso suceda, el cariño, el cuidado y la preocupación por el otro siguen intactos”, explicó.

EL MENSAJE DE FLORENCIA FERNÁNDEZ

La actriz y cantante profundizó en lo que ocurrió: “Todo es reciente, pero realmente me siento afortunada de que el vínculo que construimos nos permita desdramatizar situaciones, fingir demencia y bromear sobre el fracaso de nuestro matrimonio (aunque duela un poco)”.

Florencia Fernández y Jose Luis Fariña. Foto: Instagram (@florafloralfer)

Finalmente, escribió dos posdatas: “PD: Gracias por todo y nos vemos en la justicia Joselo, (aun no se cuando porque todavía ahorro para el divorcio). PD2: Quien nos manda a enamorarnos y casarnos de verdad en Love Is Blind”.