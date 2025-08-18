La tensión en el clan Caniggia volvió a quedar al descubierto durante la participación de Charlotte y Alex Caniggia en Por el Mundo. Los hermanos viajaron a China junto a Marley, pero el intento de reconciliación fracasó: el influencer se negó a grabar con su hermana y la distancia entre ambos quedó más marcada que nunca.

En diálogo con el conductor, Charlotte Caniggia fue contundente sobre el cansancio que siente frente a las disputas familiares: “No quiero que se peleen todos, que estén todos separados. Me hincha un poco las pelotas”.

Además, reconoció que su enfrentamiento con Alex se originó en la relación con Melody Luz, actual pareja del mediático y madre de su hija Venezia: “Estamos distanciados por eso, nunca me llevé bien con Melody”.

La influencer explicó que la situación se agravó cuando Melody cuestionó públicamente a su madre, Mariana Nannis.

“El drama fue cuando salió ella a criticar a mi mamá y me salió a matar a mí. Yo soy ‘team Mariana’ porque ella siempre dice las verdades. No está bueno lo que hizo Melody. Estaban todos atacándola y ella no paraba de bardearla”.

Alex y Charlotte Caniggia y Marley (Fotos: capturas Telefe)

EL MOTIVO DEL DISTANCIAMIENTO DE LOS HERMANOS CANIGGIA

El distanciamiento con Alex se profundizó cuando Charlotte defendió a su madre: “Me cansé y salí a matarla. Ahí se enojó mi hermano conmigo y me dejó de hablar”. Incluso reveló que su hermano cortó vínculo con Nannis: “No, él no habla con mi mamá. Se pelearon hace un montón. Ahora está del lado de Claudio”.

Consultada por su relación con Claudio Paul Caniggia, Charlotte fue tajante: “No lo veo a mi papá, no tengo ningún tipo de vínculo con él”. Sin embargo, aseguró que desea la paz familiar: “Si él me dice de ir a tomar un café, yo no tengo problema”.

La tensión volvió a quedar en evidencia al llegar a la Argentina. Los mellizos aterrizaron este domingo, pero salieron del aeropuerto separados y sin dirigirse la palabra.

Charlotte se mostró con lentes oscuros, camperón negro y bolsas en mano, mientras que Alex mantuvo un bajo perfil con remera roja y capucha, gesto serio y sin contacto con la prensa.