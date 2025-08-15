La amistad de Pampito con Marina Calabró estaba cerca de renacer, hasta que el conductor de Puro Show lanzó picantes críticas contra su colega.

“Estoy cerca de amigarme con Marina”, celebró en vivo.

Luego precisó: “Guido Záffora viene haciendo un trabajo para generar paz, llevar puentes de esperanza”.

“Estuve hablando con ella buena onda, pero tenía que cerrar todo con una cena”.

LAS DEMOLEDORAS CHICANAS DE PAMPITO A MARINA CALABRÓ

En abril pasado, Pampito también habló de Marina Calabró. (Foto: Puro Show)

Sin embargo, “la cena de la paz Guido” de testigo podría nunca suceder tras los dichos de Pampito.

“Le tiene pánico a la ducha”, deschavó. Y agregó: “Se lava la cabeza en la cocina porque le tiene pánico a la ducha. No le gusta que le pegue el agua en la cabeza”.

“Marina no cocina, es como una extraterrestre. No sabe cargarle nafta al auto. No sabe hacer nada, ni transferencias ni depósitos bancarios”, cerró Pampito chicanero con Marina Calabró.