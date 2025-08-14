La producciones de Mirtha Legrand y Juana Viale ya preparan la mesaza para un nuevo fin de semana en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana que tendrán invitados de lujo.
Al igual que cada semana, La Chiqui y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.
QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 16 DE AGOSTO
El sábado desde las 21.30 por eltrece, Mirtha Legrand tendrá una mesaza de la mano del cantante y artista Raúl Lavié, el actor Juan Gil Navarro y la periodista e integrante del panel de Mujeres Argentinas, Silvia Fernández Barrio.
También acompañarán a la diva argentina en el programa de este sábado Jey Mammón por su vueta a la televisión y Rocío Marengo, quien cursa su primer embarazo junto a Eduardo Fort.
Lee más...
QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 17 DE AGOSTO
El domigno desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa de eltrece a una mesa encabezada por los actores Mariano Martínez, Marita Ballesteros y Mica Riera.
También serán de la partida el actor y músico Fernando Flaco Pailos y el abogado Javier Baños, quien formó parte de la defensa de Julieta Prandi junto a Fernando Burlando en el juicio contra Claudio Contardi.
Lee más...
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.