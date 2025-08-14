La producciones de Mirtha Legrand y Juana Viale ya preparan la mesaza para un nuevo fin de semana en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana que tendrán invitados de lujo.

Al igual que cada semana, La Chiqui y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 16 DE AGOSTO

El sábado desde las 21.30 por eltrece, Mirtha Legrand tendrá una mesaza de la mano del cantante y artista Raúl Lavié, el actor Juan Gil Navarro y la periodista e integrante del panel de Mujeres Argentinas, Silvia Fernández Barrio.

Los invitados de Mirtha Legrand del sábado 16 de agosto (Foto: Instagram/@lamesazarg).

También acompañarán a la diva argentina en el programa de este sábado Jey Mammón por su vueta a la televisión y Rocío Marengo, quien cursa su primer embarazo junto a Eduardo Fort.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 17 DE AGOSTO

El domigno desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa de eltrece a una mesa encabezada por los actores Mariano Martínez, Marita Ballesteros y Mica Riera.

También serán de la partida el actor y músico Fernando Flaco Pailos y el abogado Javier Baños, quien formó parte de la defensa de Julieta Prandi junto a Fernando Burlando en el juicio contra Claudio Contardi.

