Tras un intento de reconciliación, todo indica que El Polaco y Barby Silenzi están separados. En las últimas horas, él fue visto en un boliche junto con dos chicas hasta las 5 de la mañana.
Pochi de Gossipeame publicó una serie de fotos donde se ve al cantante en el VIP de Pinar de Rocha, que abre sus puertas los lunes, además de los jueves y fines de semana.
La periodista agregó: “El Polaco en Pinar de Rocha. llegó 2.40 am y se fue casi a las 5 am con los amigos que estaba. Estuvo parloteando con esas chicas que, entiendo, eran presencias del boliche”.
MORE RIAL TAMBIÉN ESTUVO EN PINAR DE ROCHA
Luego de la historia con las fotos de El Polaco en Pinar de Rocha, Pochi de Gossipeame hizo una publicación donde se ve a More Rial en el mismo lugar.
A la hija de Jorge Rial se la ve con una gorrita y hablando con un hombre, también en el VIP del boliche de Ramos Mejía.