Este martes se conoció la cuantiosa suma de dinero que Radio Mitre les reclama a los herederos de Jorge Lanata a 8 meses de la muerte del periodista, mientras Elba Marcovecchio y las hijas del periodista arreglan cómo se repartirán sus activos.

En A la Tarde, Karina Mazzocco y su equipo mostraron el documento que presentó la emisora para denunciar los 300 mil dólares que les quedó debiendo el periodista, de los 600 mil que le dieron en calidad de préstamo para que realizara una compleja operación inmobiliaria.

“Hay una denuncia de Radio Mitre pidiendo que le devuelvan este dinero”, adelantó Mazzocco, mientras Luis Bremer entraba en detalle. “La cifra está documentada”, aseguró el periodista, que contó que la viuda y las hijas de Lanata se enteraron hace poco tiempo de esta novedad.

POR QUÉ RADIO MITRE LE RECLAMA UNA MILLONARIA SUMA A LAS HEREDERAS DE JORGE LANATA

“Se abre la herencia y se presentan primro Elba y suma a las hijas. Después de tanto litigio, se habían puesto de acuerdo; y en el medio se tienen que presentar aquellos que se consideran acreedores de esa herencia y aquellos que dicen ‘guarda que figuran deudas’”, agregó Bremer.

“Ahí se presentó el abogado de Radio Mitre, Carlos María del Campillo, con documentación fehaciente que da cuenta de la deuda de 300 mil dólares de los 600 mil que pidió. Y acá comienza un nuevo conflicto que puede dividir de nuevo a la viuda y a las hijas”, señaló Luis.

“El monto pedido, según tres testigos, fue para comprar el departamento en el que hoy vive Elba Marcovecchio”, explicó Luis Bremer, que contó que, antes de casarse, Lanata le pidió a Marcovecchio que ponga el departamento a su nombre para no tener problemas con la herencia.

