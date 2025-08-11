Zaira Nara sigue diversificando

sus negocios y, después de su marca de cosméticos y su línea de ropa deportiva, ahora

desembarca en el mercado de la yerba mate

. Bajo el nombre Alba Nueva, la modelo presentó su nuevo producto: un paquete de medio kilo a $3.400 y un pack promocional de 10 unidades por $34.000.

La propuesta, que busca asociar su imagen a una bebida tradicional argentina, rápidamente se volvió tema de conversación en redes. Si bien algunos celebraron el nuevo emprendimiento, otros cuestionaron el precio y hasta se tomaron con humor la “promo del año”.

ZAIRA NARA DESATÓ UNA CATARATA DE BURLAS TRAS EL LANZAMIENTO DE SU YERBA

En Instagram, los comentarios no tardaron en llegar:

“10 paquetes $34.000 la promoción del año… ¡Cierren el estadio! Jajajajaja” ironizó un usuario.

“Un robo, con las yerbas que tenemos en este país. Prefiero ayudar a los productores chicos” , señaló una seguidora.

“Me mata la promo 😂 Las Nara siendo Nara”, bromeó un usuario.

Algunos compararon precios con marcas tradicionales: “$3000 la Nobleza Gaucha de 1 kg, tomate las”, apuntó una usuaria, mientras otro agregó: “Compré el kilo de Playadito a $3.200 en Chango Más”. También hubo quienes se burlaron de la estrategia comercial: “También hay una promo de 100 paquetes por $340.000”.Entre bromas, quejas y comparaciones, lo cierto es que Zaira sigue apostando a su faceta empresaria y mantiene la marca personal que comparte con su hermana Wanda: productos con su sello, alto perfil y precios que no pasan desapercibidos.