Con un estilo auténtico y conexión directa con su comunidad, Zaira Nara anunció el lanzamiento de “Alba Nueva”, su propia marca de yerba mate producida en Misiones.

La modelo y empresaria dio a conocer el proyecto a través de sus redes sociales, donde tiene más de 8 millones de seguidores, y emocionó con un mensaje cargado de sensibilidad y orgullo.

“El mate es un ritual que me acompaña todos los días, sola, con amigos o familia. Un día me pregunté por qué no hacerlo de la mejor manera posible y compartirlo con quienes me siguen”, expresó Zaira en su cuenta de Instagram. Y agregó: “Hoy, mientras me preparo un mate, quiero contarles que este sueño ya es realidad. Se viene algo muy especial”.

Alba Nueva es una yerba misionera de origen natural, creada en alianza con los hermanos Laura y Ariel Mozo, quienes aportan el producto y la tradición desde sus plantaciones en Jardín América. Zaira se sumó para darle una visibilidad global, y la sommelier Karla Johan también se integró al equipo para garantizar la excelencia en sabor y calidad.

Crédito: Instagram

EL SUEÑO DE LA YERBA MATE PROPIA DE ZAIRA NARA

Según contó la propia Zaira, la idea de tener su propia yerba mate surgió hace tiempo, y desde entonces comenzó a trabajar en silencio, aprendiendo del rubro y rodeándose de especialistas. “Me junté con amigos que saben muchísimo del tema, les conté el sueño y empezamos a construirlo desde cero, con mucho amor”, relató.