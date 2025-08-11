Un fuerte escándalo golpea al mundo del fútbol. Esequiel Barco, ex jugador de River Plate y actualmente en el Spartak de Moscú, fue denunciado públicamente por Micaela Romero, su ex pareja y madre de su hija.

A través de sus redes sociales, Romero lanzó durísimas acusaciones contra el futbolista, a quien calificó como “mal padre y mala persona”. Según sus dichos, estas actitudes las habría tenido tanto con ella como con Abigail, su pequeña de un año y medio, tras la separación.

La joven aseguró que Barco no cumpliría con sus obligaciones económicas ni tendría contacto con su hija. “Me la corriste de que querías una familia y te la di. Dejé todo (error mío) y a la primera, nos tiraste como si no fuéramos nada ni nadie, devolviendo nuestras cosas en bolsas de basura”, denunció.

Foto: Instagram @micaroomero__

Foto: Instagram @micaroomero__

Foto: Instagram @micaroomero__

Foto: Instagram @micaroomero__

Foto: Instagram @micaroomero__

Foto: Instagram @micaroomero__

Foto: Instagram @micaroomero__

Foto: Instagram @micaroomero__

Foto: Instagram @micaroomero__

Foto: Instagram @micaroomero__

Leé más:

Por qué no irá preso el asesino del joven de la casa de Gustavo Cerati

LA EX DE ESEQUIEL BARCO LOS FULMINÓ EN LAS REDES Y REVELÓ LA TREMENDA SITUACIÓN EN LA QUE LAS DEJÓ TRAS LA SEPARACIÓN

Romero también contó que el jugador se habría negado a pagar las vacaciones de su hija y se habría molestado cuando ella decidió viajar por su cuenta. “Me llevo a la nena con plata que no es tuya pero eso también te molesta, que dijiste que querías sacarme el permiso para que no la pueda sacar del país. Egoísta”, expresó.

La ex pareja agregó que recibe una suma mínima como cuota alimentaria, la cual no se abonaría de forma regular. Además, advirtió que guarda información que podría exponer al futbolista. “Siempre fui buena con vos y no te olvides de que tenemos una historia desde el 2014, así que imaginate las cosas que tengo para contar”, le advirtió.

Hasta el momento, Barco no realizó declaraciones públicas sobre estas acusaciones, que generaron gran repercusión en redes y medios.

Foto: Instagram @micaroomero__

Foto: Instagram @micaroomero__

Foto: Instagram @micaroomero__

Foto: Instagram @micaroomero__

Foto: Instagram @micaroomero__

Foto: Instagram @micaroomero__

Foto: Instagram @micaroomero__

Foto: Instagram @micaroomero__

Foto: Instagram @micaroomero__

Foto: Instagram @micaroomero__

Foto: Instagram @micaroomero__

Leé más:

La drástica medida de Alpine que golpea a Franco Colapinto

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.