En las últimas horas, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió la venta de productos de la marca Carbon Coco que eran promocionados por influencers en redes sociales.

Entre los rostros que posaban y mostraban cómo se utilizaban aparecen Julieta Poggio, Flor Vigna y Candelaria Tinelli, que promocionaban estos artículos en sus redes sociales.

La ANMAT fue categórica al justificar la medida: “Se trata de productos ilegítimos, no inscriptos ante esta Administración Nacional, cuyo origen y condiciones de elaboración se desconocen, por lo que no es posible garantizar su seguridad ni su eficacia”.

PROHIBEN PRODUCTOS CARBON COCO

Entre los artículos retirados del mercado figuran varios blanqueadores dentales, un enjuague bucal y una mascarilla facial, todos promocionados en redes sociales por influencers y celebridades que generaron gran visibilidad a través de plataformas como Instagram y TikTok.

Sin embargo, según las autoridades sanitarias, estos productos no tienen autorización para ser vendidos en el país y su uso podría representar riesgos para la salud.

La ANMAT prohibió la venta de productos Carbon Coco que promocionaban Julieta Poggio y Flor Vigna | Créditos: @carboncoco

Los productos prohibidos, sin excepción de presentaciones, lotes o fechas de vencimiento, son los siguientes:

Natural Teeth Whitening Coco

Natural Teeth Whitening Menta

Natural Teeth Whitening Limón

Natural Teeth Whitening Frutilla

Activated Charcoal Alcohol Free Rinse

Mascarilla facial MASK

La investigación se inició a partir de una denuncia recibida por el área de Cosmetovigilancia de la ANMAT, que identificó una fuerte presencia de estos artículos en canales de venta online, sin ningún tipo de registro oficial. Al cruzar los datos con la base de cosméticos autorizados, se confirmó que no hay coincidencia alguna entre los productos ofrecidos y los inscriptos en el sistema sanitario.