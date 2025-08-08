Retirado de los escenarios desde 2022, pero más presente que nunca en el debate público, Joan Manuel Serrat volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las voces más lúcidas y comprometidas de la cultura hispana.

A sus 81 años, el cantautor catalán habló en una entrevista con la BBC sobre el lugar que la sociedad le otorga a las personas mayores, y no ocultó su preocupación por la tendencia a marginarlas una vez que ingresan en la etapa de la jubilación.

“Al llegar a los 80 años, esta sociedad ingrata en la que vivimos tiene una cierta tendencia no solamente a permitir que uno se jubile, sino a jubilarlo obligatoriamente”, expresó con su estilo directo y reflexivo.

Festival Fontanarrosa en Rosario. (Foto: Xuan Cueto / Europa Press)

Para Serrat, lo más grave no es el retiro del trabajo formal, sino el hecho de que muchos jubilados “se vuelven invisibles”. Y él, que ha pasado más de seis décadas en contacto con el público, no está dispuesto a aceptar esa condena silenciosa.

“No pienso renunciar a mi visibilidad ni a mi derecho a ser útil”, sentenció. “Sigo siendo un ciudadano útil. ¿Que me quieran utilizar para una cosa u otra? Las que me gusten, me dejaré y las que no, no”.

CÓMO ESTÁ SERRAT A LOS 81 AÑOS

Juan Manuel Serrat no se limita a mirar hacia atrás. A pesar de no dar conciertos, su vitalidad se mantiene intacta.

Joan Manuel Serrat recibie el premio Princesa de Asturias. Detrás, los reyes de España, y la Princesa de Asturias Leonor, acompañados por la princesa Sofía. (Foto: MIGUEL RIOPA / AFP)

“Tengo todas las ganas de vivir y no me las van a quitar”, afirmó. Y aunque reconoce que “corren tiempos recios”, insiste en la necesidad de defender la sensibilidad y la solidaridad como valores indispensables en un mundo cada vez más individualista.

“No es bueno vivir en un mundo insensible. La sensibilidad del hombre parece que desaparece y que no es bueno sentirla. Pero es todo lo contrario: necesitamos más que nunca un mundo justo y solidario”, reflexionó.