Kelly Clarkson atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida: su exesposo y padre de sus dos hijos menores, Brandon Blackstock, murió a los 48 años. “Con gran tristeza, compartimos la noticia del fallecimiento de Brandon”, comunicó un representante de la familia a People.

“Brandon luchó valientemente contra el cáncer durante más de tres años. Falleció en paz, rodeado de su familia. Agradecemos sus pensamientos y oraciones, y pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia en estos momentos tan difíciles”, agregó.

Kelly Clarkson y Brandon Blackstock (Foto: Instagram @kellyclarkson)

El pasado 6 de agosto, Clarkson había revelado que su exmarido estaba enfermo y anunció la suspensión de sus shows en Las Vegas para priorizar a sus hijos, River (11) y Remington (9) en el difícil trance que estaban viviendo.

“Aunque normalmente no suelo exponer mi vida privada, el año pasado el padre de mis hijos estuvo enfermo y, en este momento, necesito estar completamente presente para ellos”, escribió, agradeciendo a sus fans por su “amabilidad y comprensión”, dijo la estrella.

La historia entre Kelly y Brandon comenzó en mayo de 2006, en un ensayo para los Premios de la Academia de Música Country, cuando él aún estaba casado. “Un tipo pasó por allí y todos se rieron. Dije: ‘Voy a terminar con él. Lo sé’”, recordó Clarkson en 2013.

Años más tarde se reencontraron en el Super Bowl, se casaron en octubre de 2013 y ella plasmó su historia en la canción “Piece By Piece”.

Kelly Clarkson y Brandon Blackstock (Foto: Instagram @kellyclarkson)

Blackstock, manager de artistas como Blake Shelton, pasó a encargarse de la carrera de Clarkson. “Es realmente talentoso en lo que hace y su mente funciona de una manera completamente diferente”, dijo la cantante en 2018.

Tras siete años de matrimonio, se divorciaron en 2020. “Quería que fuera increíble... y a veces eso simplemente no sucede”, confesó Clarkson sobre la separación.

