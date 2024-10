La querida artista argentina María Becerra se lució en The Kelly Clarkson Show, el programa de Kelly Clarkson, con su buen nivel de inglés a la hora de rememorar sus fallidos shows en el Monumental.

Por primera vez, recordó lo que sintió en sus recitales que se llevaron adelante en el estadio de River Plate, en marzo de este año, lo cuales resultaron bastante complicados. Una lástima ya que debutar en este icónico espacio era su más grande sueño.

María rememoró los shows más estresantes de su vida.

¿Qué había pasado? El primer recitar comenzó con dos horas de demora por un problema de electricidad que no permitía que se encendieran las pantallas. Además, antes de que comenzar el segundo show se incendió el cargamento de fuegos artificiales que servían de efecto especial.

MARÍA BECERRA RECORDÓ CON KELLY CLARKSON SUS FALLIDOS SHOWS EN EL MONUMENTAL

María Becerra rememoró las muchísimas complicaciones que caracterizaron a sus recitales en River Plate.

“Fue muy estresante. Tuvimos problemas los dos días, serios problemas. El primer día comenzamos el show dos horas más tarde. Llovía tanto que había agua por todos lados. Entonces, cuando teníamos que empezar el show, se cortó la energía y el generador también. Yo estaba llorando detrás de la pantalla y diciendo: ‘¿Este es el show más importante de mi vida y me pasa esto ahora?”, expresó.

“Entré en pánico mientras que la gente me decía: ‘Dale, ¡vos podés!’... Pero durante la primera media hora. Después empezaron a insultar. Yo lloraba y decía: ‘¡Pero no es mi culpa!’. Así que pasaron dos horas pero después salí como una diva y todos me empezaron a amar de vuelta. Miren, tengo esto para ustedes”, siguió.

“El segundo día, los fuegos artificiales, explotaron. Pero adentro del camión. Hubo fuego, pero nadie salió lastimado. Dios dijo: ‘Voy a hacer esto y esto, pero no esto’. Dios fue bueno en ese sentido. Fue muy estresante pero fue increíble”, cerró la cantante, que recuerda estos shows como los más importantes de su vida.