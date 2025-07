Pochi de Gossipeame contó en Puro Show el fuerte mensaje de Wanda Nara contra Angie Balbiani por la información que dio en el programa de eltrece y ésta le contestó sin filtros.

“Wanda se puso brava con vos, yo le dije ‘acá esta contando Angie que las abogadas de Mauro te van a denunciar en Argentina y en Italia por lo del video’”, comenzó contando la Pochi.

Luego, reveló que le respondió la conductora: “Ella contestó ‘¿con mi familia desde cuándo? ¿le tengo que dar explicaciones a Angie? Que se ocupe de su vida, me hicieron tantas denuncias al cohete’”.

Wanda Nara. (Foto: Puro Show)

“Me voy a ocupar de mi vida tanto que ahora vuelvo a casa y estoy con mis hijos”, le respondió Angie y Pampito defendió a su compañera: “Que no se enoje Wanda con Angie, ella está contando una información que le dan las abogadas de Icardi, no es que está inventando”.

Angie Balbiani en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Al final, Balbiani cerró: “De hecho me ocupo de mi vida hablando con las fuentes y viniendo a trabajar, yo no tengo ningún problema con Wanda, a mí como periodista me pasaba que se hablaba mucho del lado de Wanda de las cosas y a mí me interesaba saber qué pasaba del otro lado porque me parece justo también”.

L-GANTE SE BURLÓ DE LAS MEDIDAS DE MAURO ICARDI Y DIO SU VEREDICTO SOBRE EL VIDEO ÍNTIMO

Luego de que la urugaya Natasha Rey viralizara el video del supuesto video íntimo de Mauro Icardi e hiciera referencia altamaño de sus partes íntimas, L-Gante y Wanda Narasorprendieron con publicaciones picantes en sus redes sociales.

L-Gante picante tras el video viral de Mauro Icardi (Foto: captura de Instagram).

Tras reencontrarse en el exterior, Europa precisamente, el cantante y la mediática aprovechan unos días juntos y dieron que hablar por las historias en las quese lo puede ver a él intentando ganarse una osita elefante mientras ella filma.

La frase de L-Gante tras el video viral de Mauro Icardi (Foto: captura de Instagram).

“¿El elefante trompita?" , se la escucha decir a la conductora tras ver el peluche que el artista quiso sacar. En otra historia, Elián Valenzuela se mostró en un lugar paradisíaco y escribió filosísimo: “La vida que maní festé”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.