El 21 de abril, Yuyito González anunció su sorpresiva separación de Javier Milei.

A tres meses del desenlace, Rosina Beltrán apuró en vivo a la conductora de Empezar el Día por Ciudad Magazine.

“Yo sé que tuviste una cita. Contanos, porque no te creo. No lo soñé”, le dijo la panelista, sin filtros, luego de que Yuyito asegurara que desde que rompió el vínculo amoroso con el presidente de la nación no salió con nadie.

ROSINA BELTRÁN SE PUSO PICANTE Y APURÓ EN VIVO A YUYITO GONZÁLEZ

Rosina Beltrán: -Ya pasó un tiempo prudencial. ¿Tuviste alguna cita?

Yuyito González: -No.

Rosina: -No te creo.

Yuyito: -Pero, Rosina, por favor.

Lucas Bertero: -Bueno, no le creas a ella (Rosina) que dice que no fue infiel.

Rosina: -No le creo.

Yuyito: -Rosina, no tuve ninguna cita.

Rosina: -Yo sé que sí.

Yuyito: -Pero, ¿qué sabés? No tuve ninguna cita... Yo no entiendo a esta chica. ¿De dónde saca las cosas? No tuve ninguna cita.

Rosina: -Contanos.

Yuyito: -¿Contanos? No tengo nada para decir.

Lucas: -Contanos vos, Rosi.

Rosina: -No, si ella no lo cuento, yo no lo voy a contar.

Yuyito: -No tengo nada para contar. Lamentablemente no tengo nada para contar, me encantaría.

Foto: captura de pantalla de Ciudad Magazine, Empezar el Día.

