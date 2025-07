Tras la sorpresiva separación de Pampita y Martín Pepa, en Puro Show mostraron la primera imagen de la mujer con la que el polista estaría saliendo y por la que la modelo habría terminado su vínculo de 8 meses. Quién es ella.

“Patricia Noworol es el nombre de ella”, revelaron en el programa matutino de eltrece y luego detallaron: “Summer 2025, es de hace dos días, está en el instagram de ella, es en Los Hamptons, Nueva York”.

Martín Pepa y Patricia Noworol (Foto: captura de eltrece).

“Son historias destacadas de ella, están juntos y abrazados”, aclaró Fernanda Iglesias y Matías Vázquez remarcó: “Hoy es la tercera en discordia según la prensa y el entorno del propio Pepa”.

La actriz Patricia Noworol en el Festival de Cannes (Foto: Instagram).

Patricia es una artista americana conocida por sus papeles en los cortometrajes This I Love (2016), The Hunter and the Swan Discuss Their Meeting (2011) y en mayo de este año asistió como invitada especial al estreno de Highest 2 Lowest en el Festival de Cannes.

Por su parte, Matías Vázquez agregó información sobre ella: “Habría trabajado con él, manejaba las finanzas. Esta mujer también conocería a Pampita, es interesada, con ambición de llegar más arriba".

EL LÍMITE DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN CON PAMPITA TRAS LA SEPARACIÓN DE MARTÍN PEPA

En el ida y vuelta con el panel del programa de María Belén Ludueña, Roberto García Moritán dejó en claro cuál es su límite con Pampita luego de confirmarse el fin de la relación que tenía con Martín Pepa.

“¿Le preguntarías ahora como está o le darías tu apoyo?" , le consultó Virginia Gallardo al político, quien aclaró en la emisión de eltrece: “Eso siempre, pero sin meternos en los temas de cada uno”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.