Luego de 8 meses de amor, Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa estarían separados, tal como lo confirmó el periodista Gustavo Méndez en el programa Mujeres Argentinas.

“Están separados, no estarían, están separados, confirmado, La señora Carolina Pampita Ardohain y Martín Pepa. Fue sorpresiva como comenzó esta relación porque hace un poco más de un mes, ella se había separado de Roberto García Moritán (con quien tiene a su hija Ana)”, detalló el panelista.

“Me imaginé porque se fue sola al fin de semana…”, comentó una de las panelistas. Y Méndez sumó más información: “La ruptura se produjo entre el jueves y el viernes pasado, a través de un llamado telefónico“.

Foto: Movilpress

“La distancia fue muy complicada. Él tomó la decisión de separarse y ella no quería separarse. Fue una relación que había empezado en octubre, noviembre pasado“, siguió, dejando en claro que Pampita viajó a la Patagonia después de la inesperada ruptura.

“No hay terceros en discordia. Pero lo que sí me dijeron es que ya él estaría haciendo vida de soltero“, añadió. Y sobre si le consultó a la modelo sobre este tema, cerró, contundente: ”No, porque Pampita generalmente niega. Pero cuando tenemos la fuente, no hace falta. Se comunican entre ellos para disimular un poco. Tenemos esta primicia de que Pampita está separada de Martín Pepa“.

Pampita y Martín Pepa (Foto: Movilpress)

EL JUGADO COMENTARIO DE PAMPITA SOBRE MARTÍN PEPA EN EL MARTÍN FIERRO DE LA MODA 2024

Luego de lo que fue su escandalosa y mediática separación de Roberto García Moritán, con quien tiene a su pequeña Ana, el corazón de Carolina “Pampita” Ardohain volvió a latir fuerte por Martín Pepa.

Y a poco de que se viera un video, muy apasionada y a los besos con el empresario, Pampita dio que hablar con su jugado comentario en la alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda 2024.

Todo comenzó con la consulta que le hizo Roberto Funes Ugarte a la top en vivo: “¿Cómo estás, Carolina? Te ves radiante. ¿Estás feliz?”, expresó. A lo que Carolina se sinceró con un pícaro comentario: “Estoy bien, feliz. Estoy muy contenta, terminando el año movidito que tuve. Hay que ponerle buena onda a todo, siempre”.

Foto: Captura (Telefe)

“¿Estás acompañada o sola?”, intervino el periodista. Y Ardohain cerró, con una enorme sonrisa plasmada en su rostro: “Sola, pero seguro duermo acompañada”.

