Pampita habló con la prensa en la previa a su viaje a Tailandia y sorprendió al definir su relación con Martín Pepa luego de oficializar el romance y mostrarse juntos públicamente.

“Vas a viajar con Zaira (Nara) y la pareja de ella es amiga de tu novio”, le comentó el notero de Socios del Espectáculo a la modelo, quien contestó: “Sí, son amigos, sí”.

Pampita en diálogo con Socios del Espectáculo.

“Ok, no me dijiste que no es tu novio entonces...”, le dijo pícaro el cronista y fue entonces cuando la empresaria se dio cuenta y reaccionó: “No, perdón. Me van a poner de mal humor porque yo no dije eso”.

Pampita y Martín Pepa.

“Yo soy siempre exclusiva. Cuando estoy conociendo a alguien, conozco solo a una persona, no me hablo con otros, no chateo, no veo a otras personas”, dijo la modelo.

QUÉ DIJO PAMPITA CUANDO LE PREGUNTARON SI SE ARREPIENTE DE HABER PUBLICADO SUS CHATS

Ángel de Brito le preguntó a Pampita si se arrepiente de haber publicado sus chats con Roberto García Moritán, cuando se separó del político y su respuesta fue contundente.

Pampita confirmó su separación de Roberto García Moritán y expuso todos sus chats.

“¿Te arrepentís de haber publicado los chats ese día en Instagram?”, indagó el periodista y ella contestó: “No, porque yo no me había separado antes de esa fecha y lo quería dejar bien en claro”.

