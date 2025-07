¡Otra vuelta más en la novela de Wanda Nara y L-Gante ! Cuando parecía que el vínculo entre ellos había quedado en el pasado, la empresaria volvió a despertar todo tipo de rumores con una declaración que no pasó desapercibida en Puro Show.

Todo comenzó con la consulta que un cronista le hizo a Wanda sobre su relación actual con el cantante: “¿Qué pasa con L-Gante? Una relación extraña, van bien, amistad... ¿En qué quedó?”, le preguntaron.

Y ella, sin vueltas, respondió con una sonrisa: “Fue el primero que me saludó para el Día del Amigo”.

Además, la hermana de Zaira Nara sumó más especulaciones al revelar que está a horas de estar cara a cara con Elián Valenzuela en España: “Y ahora estoy yendo a verlo. Chau”, cerró.

¿Qué pasa entre Wanda Nara y L-Gante?

Fotos: Instagram (@wanda_nara y @lgante_keloke)

PICANTE REACCIÓN DE WANDA NARA CUANDO LA ACUSARON DE QUERER ROBAR UNA PAREJA, ¿CON PALITO PARA CHINA SUÁREZ?

A poco de volver de vacaciones con sus hijos del sur, Wanda Nara dio una nota en la que respondió todas las consultas de los cronistas y una respuesta despertó todo tipo de especulaciones: ¿fue con palito incluido para Eugenia “la China” Suárez?

Todo comenzó cuando hablaban de las fotos que Wanda compartió desde su escapada y que dio que hablar por mostrarse muy cerquita de un joven instructor de esquí: “Lo subí porque le agradecí. La verdad que se portaron increíbles. Mis hijos tuvieron profesores. Se portaron muy bien con nosotros y fue una manera de agradecerle”, respondió Wanda.

Pero cuando le mencionaron que la pareja del instructor habría reaccionado en redes, Wanda no se quedó callada. “¿Viste lo que puso la pareja de él en Instagram? Como que le querías robar la pareja”, fue la consulta de uno de los periodistas, tal como se pudo ver en Puro Show. A lo que Wanda cerró, sin vueltas y pícara: “No, no hago esas cosas”.