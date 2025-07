No hizo falta que Sabrina Carballo usara muchas palabras para dejar en claro qué piensa de Damián Potenza, su expareja a quien lo denunció por hostigamiento y tiene una restricción perimetral de acercamiento.

“Lo está hablando (mi abogado), Alejandro Cipolla y lo único que deseo es que esté todo bien”, reaccionó la actriz en la avant premier de El novio de mamá cuando le consultaron sobre la polémica judicial.

Y cuando el periodista de Puro Show le recordó que el padre de Caetana (1 año y medio) había afirmado en el programa que ella había exagerado la discusión conyugal por la que fue denunciado, Carballo soltó una risa irónica y miró a cámara: “No, no voy a hablar de eso. Entiendo todo muy bien”.

“No quiero que el día de mañana mi hija google y me ve a mí hablando mal de su padre o viceversa”, remató.

Sabrina Carballo.

CÓMO ESTÁ SABRINA CARBALLO TRAS LA DENUNCIA CONTRA EL PADRE DE SU HIJA

“En lo profesional muy bien y en lo personal siendo mamá. Así que muy bien”, arrancó la actriz en la avant premier de El novio de mamá que tiene un botón antipánico.

Damián Potenza, el papá de la hija de Sabrina Carballo.

“Lo único que les pedí es que por favor no quería hablar de esto. Es un tema que me angustia mucho, así que prefiero no hablar”, enfatizó

En cuanto al evento que realizó su ex, y en el cual hizo su descargo chicaneándola, minimizó picante: “Uno se entera de todo, pero yo estoy en mi casa tranquila tratando de ser una buena mamá y siempre una mejor persona”.

“Tengo una hija maravillosa, así que veo a mi hija y eso me hace muy feliz”, cerró Sabrina Carballo descartando arrepentirse de haber conocido a Damián Potenza.