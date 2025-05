A mediados de julio pasado y a seis meses de haber dado a luz a Caetana, Sabrina Carballo había sorprendido al revelar que se separó del padre de su beba, Damián Potenza. Ahora, en Puro Show dieron a conocieron polémicos detalles de esta ruptura.

“Quiero contarte una información de último momento que va a generar impacto. Hablamos de Sabrina Carballo, esta actriz tan reconocida en Argentina, que hace poco tiempo fue madre de una niña. A partir de ese momento, nos preguntábamos quién era la pareja, quién era el papá de esta nena. Ese hombre se llama Damián Potenza, que es la persona que estamos viendo en imágenes”, comenzó diciendo Matías Vázquez al aire.

“¿Qué pasó? Al poco tiempo de dar a luz, se separaron. Había muchas preguntas sobre cómo fue ese vínculo que vamos a estar desarrollando ahora. Pero, ¿qué pasó durante el transcurso de este fin de semana? El sábado por la tarde, ya distanciados, cada uno viviendo en su casa, Sabrina recibe la visita de Damián y hay una escena de maltrato, de entredichos, de alto voltaje en lo que tiene que ver con una violencia verbal, que ella venía sosteniendo en el tiempo, según gente allegada a ella”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

Y cerró, contundente: “Ese día ella dice, ‘basta, hasta acá llegaste Damián’. Y directamente va a la Oficina de Violencia de Género a generar una denuncia por violencia y por hostigamiento contra el padre de su hija. Esta denuncia fue realizada el sábado por la noche, domingo por la madrugada, y a partir de ese momento, con fuentes judiciales que me fueron aportando data, lo que me confirman es que Sabrina ya tiene botón antipánico y que ya tiene una perimetral para que este hombre no se acerque”.

QUÉ SIGNIFICA CAETANA, EL NOMBRE ELEGIDO POR SABRINA CARBALLO PARA SU PRIMERA HIJA

El nombre Caetana, elegido por Sabrina Carballo para la primera hija que tuvo con Damián Potenza, tiene una interesante etimología que data de la antigua Roma. Su origen recae en el latín “Caecus”, que significa “ciego” o “invidente”. Este nombre era utilizado como apodo para personas que tenían problemas de visión.

Pero el significado del nombre va más allá de su simple connotación literal. Por un lado, representa a una persona con una gran capacidad de adaptación y resiliencia, ya que, al ser “invidente”, aprende a desenvolverse en un mundo lleno de obstáculos.

Por otro lado, el nombre también puede simbolizar la capacidad de ver más allá de las apariencias y tener una visión interna más profunda. En este sentido, Caetana puede ser interpretado como una persona que busca la verdad y la sabiduría a través de su intuición y su percepción interna.