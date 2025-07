La periodista Carmela Bárbaro vivió una situación angustiante el pasado domingo por la tarde, cuando delincuentes ingresaron a su departamento en el barrio de Belgrano mientras ella estaba con su hijo en la casa de su madre.

Al regresar, encontró la puerta violentada y todos los ambientes revueltos, aparentemente en busca de dinero, según lo que contó este lunes en A la Tarde, programa del que es panelista desde hace algún tiempo.

Foto: Instagram @barbaro.carmela

De acuerdo con la policía, tres personas accedieron al octavo piso tras forzar la puerta. A pesar del desorden, los ladrones se llevaron pocos objetos: una PlayStation, el celular de su hijo, algunas joyas de oro y el anillo de compromiso del abuelo de su ex pareja, Gerardo Rozín. También sustrajeron los 200 dólares que le regalaron a su hija menor por sus 15 años.

“Me barretearon la puerta. Yo estaba comiendo en la casa de mi mamá con mi hijo. No sé quién fue, pero no fue al voleo. Sabían que me había ido y que iba a tardar... Se llevaron muy pocas cosas, buscaban dinero... Yo creo que tenían un mal dato”, señaló.

Leé más:

Carmela Bárbaro y Romina Manguel fulminaron a Moldavksy por “ventilar” anécdotas de Rozín: “Sabe lo que hizo”

CARMELA BÁRBARO CONTÓ CÓMO ES EL MODUS OPERANDI DE LOS LADRONES QUE SAQUEARON SU CASA

Bárbaro aseguró que los delincuentes parecían conocer su rutina, sabían que no había nadie y hasta desmontaron artefactos de iluminación en su búsqueda. También se llevaron una cámara que tenía dentro del departamento, lo que la lleva a creer que fue un robo planificado con información equivocada.

“Me di cuenta enseguida y no lo dejé entrar. El encargado se quedó con el nene y yo esperé a la policía. Vino policía científica. (Los delincuentes) Vinieron puntualmente a mi casa, acá en el edificio no hay otro reporte de nada”, explicó la periodista.

Foto: captura América

Después del hecho, la periodista contó que se encuentra con custodia policial en la puerta de su hogar. “Dormí apenas tres horas”, confesó, preocupada por el impacto emocional que sufrió su familia, y especialmente sus hijos a quienes no dejó entrar al departamento al descubrir que había sido violentado.

La investigación está en manos de la Policía Científica, que ya revisa las cámaras del edificio y recoge huellas. Bárbaro no descarta que alguien del entorno haya pasado información sobre su ausencia, aunque por ahora no apunta a ninguna persona en particular.

Leé más:

Carmela Bárbaro recordó a Gerardo Rozín: “Él se resguardó como pudo y sobre todo resguardó a sus hijos”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.