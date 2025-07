Luego del escándalo que protagonizó con Wanda Nara en el Chateau Libertador, Mauro Icardi disfruta de sus días junto a sus hijas y su pareja, Eugenia “la China” Suárez.

Así se pudo ver en un video que compartió la cuenta de X (antes Twitter) @elejercitodelam: "Mauro dejando a la China con las hijas en la kermesse del colegio #LAM“, se pudo leer en el posteo.

En las imágenes se ve a Mauro a bordo de su vehículo con las menores y la novia, lo que da cuenta del gran vínculo que estarían teniendo después de las especulaciones que despertó la presencia de la actriz y cantante en la vida de las niñas de Icardi y Wanda.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Cabe destacar que Mauro debía entregas a las chicas en la casa de su ex a las 11 de la mañana del día de hoy. Sin embargo, por un pedido de sus abogadas en el segundo día de la semana que el futbolista estuvo con ellas, el horario se modificó.

Un nuevo documento firmado por el juez de la causa establece que puede dejarlas al cuidado de su madre entre las 18 y las 19 horas.

Wanda Nara volvió al país para reencontrarse con las hijas de Mauro Icardi. (Crédito: RS Fotos)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

YANINA LATORRE REVELÓ EL DRAMA QUE ENFRENTA LA CHINA SUÁREZ

En medio del escándalo que protagonizaron Mauro Icardi y Wanda Nara días atrás, Yanina Latorre dio que hablar al revelar el drama que enfrenta Eugenia “la China” Suárez, la pareja del futbolista.

La conductora del programa radial que se emite por El Observador 107.9 analizó el posible viaje de Eugenia a Turquía para acompañar a Mauro y qué haría con Magnolia y Amancio, frutos de su relación con Benjamín Vicuña; y Rufina, la hija que tiene con Nicolás Cabré.

“Me dicen que Benjamín, finalmente, no se va a grabar a Europa. En septiembre recién, o fin de agosto, graba en Uruguay. O sea que es acá al lado, no va a dejar que los pibes vayan a vivir a Turquía y no verlos más”, comenzó diciendo Yanina.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

“Son chiquitos. Tienen abuelos, tíos, una actividad… qué se yo. Es raro todo eso. Una cosa es el hijo del jugador de fútbol con la mujer, que están acostumbrados y son nómades, van por todos lados; pero es una familia que está así constituida”, agregó.

“Si vos te separaste de un tipo que no es jugador de fútbol, es muy difícil decir ‘bueno, me voy a Turquía’. Mauro se iría el 5 de julio y no se sabe si con la China porque él tiene 15 días de pretemporada y por ahí no va, y va después”, siguió.

Yanina Latorre: “La China va a tener que poner en la balanza y ver qué es más importante, si el novio o sus hijos“.

“Y Cabré no estaría soltando a la nena. Ella decía que la nena termina el año acá y que el año que viene Cabré se la da con la condición de verla una vez por mes; pero a mí, la parte de Cabré, me dicen que es al revés”, añadió.

Y cerró: “Ella va a tener que poner en la balanza y ver qué es más importante, si el novio o sus hijos. Y de última vivir acá con sus hijos e ir a ver cada tanto al novio, como hace Carolina “Pampita” Ardohain que está de novia con un señor que vive en Estados Unidos”.