Gustavo Méndez sorprendió al aire de Mujeres Argentinas con una primicia sobre la intimidad familiar de Mauro Icardi y Wanda Nara.

Según reveló el periodista, la hija menor de la pareja pidió reencontrarse con sus hermanos varones, fruto del anterior matrimonio de Wanda con Maxi López.

Este deseo de la pequeña motivó que en las últimas horas se empezara a organizar una merienda o almuerzo familiar, en la que, según Méndez, no faltará nadie: estará Mauro Icardi, sus hijas y también María Eugenia “la China” Suárez, la futura esposa del futbolista.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

LA CHINA SUÁREZ, CADA VEZ MÁS CERCA DE LA FAMILIA DE ICARDI

Otra revelación que dio Gustavo Méndez tiene que ver con la presencia de la China Suárez en Nordelta durante todos los últimos días.

“¿Durmió o no durmió? No, no durmió. Pero sí fue todos los días a ver a Mauro y a las chicas. Pasó varias horas con ellos”, aseguró el panelista.