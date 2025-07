En medio de los escándalos que rodean a Wanda Nara entre sus polémicas con Mauro Icardi y los abogados que la representan denunciados por estafas, Mariana Gallego aseguró en Mujeres Argentinas que no será su abogada y explicó el motivo.

“¿Vas a ser la abogada de Wanda Nara?" , le consultó María Belén Ludueña y ella dijo tajante: “No rotundo, vi la publicación que hizo Gustavo Méndez al respecto pero no me llamó a mí ni a mi marido, entonces pido a los periodistas que se tomen el trabajo de chequear porque nunca existió esa posibilidad”.

“¿Por qué no te gustaría ser la abogada de Wanda?“ ‚repreguntó la conductora y la profesional explicó: ”Porque la actitud que yo vi el viernes en ella fue de una ‘toma de rehenes’ o de una mamá que no pudo controlar sus emociones y desestabilizó a las niñas, y yo soy una abogada que lucha mucho por que la obstrucción vincular sea visibilizada en Tribunales. Por eso no tomaría este lado del caso".

LA VOCACIÓN SECRETA QUE WANDA NARA NUNCA PUDO CUMPLIR

En medio de laspolémicas legales y mediáticas con Mauro Icardi, Wanda Nara sorprendió al publicar en sus redes socialescuál es su segunda vocación y explicó por qué nunca lo pudo concretar.

“Siempre dije que mi segunda vocación era ser arquitecta pero no estudié, así que hoy los saludo a ellos ¡Feliz día!", escribió la conductora junto a una postal en la que está con un arquitecto.

Wanda Nara en sus redes sociales (Foto: captura de Instagram).

La misma la compartió en el marco de las remodelaciones que está haciendo en la nueva propiedad que adquirió en un barrio exclusivo de Nordelta.Entre los avances de la obra confesó que le hubiera encantado ser arquitecta.

