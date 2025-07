Flor Vigna se cansó de los comentarios malintencionados en las redes sociales y decidió enfrentar a sus detractores de una forma muy especial.

Luego de compartir un video interpretando su versión del clásico “Corazón Partío”, de Alejandro Sanz, la cantante fue blanco de duras críticas por parte de los usuarios.

Sin embargo, en medio de esa ola de negatividad, Flor Vigna sorprendió al mostrar el gesto que tuvo Alejandro Sanz con ella: el reconocido artista español compartió el cover en sus historias de Instagram, dándole su aval a la versión realizada por la argentina.

ALEJANDRO SANZ. Crédito: Instagram/@alejandrosanz

En sus redes, Vigna estalló de emoción y publicó una historia con fondo negro que decía en mayúsculas:“NO LO PUEDOOO CREEERRR. ALEJANDRO SANZ REPOSTEÓ NUESTRO VIDEO”, dejando en claro lo que significó para ella el reconocimiento de su ídolo.

FLOR VIGNA RESPONDIÓ A LAS CRÍTICAS Y RECIBIÓ UN GESTO INESPERADO DE ALEJANDRO SANZ. Crédito: Instagram/@florvigna.

“El Ale no solo nos escuchó, sino que también nos bancó y nos reposteó”, escribió más tarde, visiblemente conmovida por el apoyo del artista.

FLOR VIGNA ENFRENTÓ A LOS HATERS CON UN MENSAJE CONTUNDENTE

Lejos de dejarse vencer por los comentarios negativos, Vigna compartió una reflexión con sus seguidores: “Yo sé que vos estás diciendo: ‘Flori, seguís siendo la misma pelot… de siempre, no te ganaste un Oscar’. Y sí, es verdad. Pero quiero aprovechar esta situación para contarles algo que me dijo un artista y que me hizo muy bien”.