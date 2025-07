Barbie Vélez sorprendió a sus seguidores al contar un problema de salud que sufrió recientemente a causa de un descuido que muchas personas cometen sin saber el riesgo que implica.

A través de sus redes sociales, la actriz explicó que desarrolló una reacción alérgica tras usar un corrector de ojeras vencido, situación que la llevó a iniciar un tratamiento médico.

“Un día me levanté con los ojos hinchados y pensé que era porque había dormido mucho. Pero no. Lo que tenía era una reacción alérgica y ahora estoy con tratamiento”, relató Barbie, quien decidió contar su experiencia para advertir sobre el uso de productos cosméticos en mal estado.

EL ERROR QUE GENERÓ LA REACCIÓN ALÉRGICA DE BARBIE VÉLEZ

Todo comenzó en enero de 2024, cuando compró un corrector de ojeras que no coincidía con su tono de piel, por lo que lo guardó en su maletín sin volver a utilizarlo. Recién el mes pasado volvió a probarlo: “Me pareció que me quedaba bien, se ve que estoy más blanca. La cosa es que me lo apliqué en los párpados como si fuera un primer y me hizo una reacción alérgica”.

Barbie Vélez en bikini de alto impacto. (Foto: Instagram/@barbiepucheta).

Según relató, el problema no fue la calidad del producto, sino el hecho de que el maquillaje estaba vencido. “Yo me di cuenta pero le quería sacar el jugo al máximo y lo usé igual. Mala idea. Me agarró una flor de alergia”, confesó con sinceridad.

TRATAMIENTO Y RECOMENDACIONES DE BARBIE VÉLEZ

Gracias a un seguimiento médico y la aplicación de gotas, Barbie logró reducir la inflamación, aunque aún sufre molestias. “Me pica y cuando cierro los ojos tengo la sensación de tener arena o polvillo, entonces me molesta”, detalló.

Finalmente, la influencer dejó una advertencia clara para sus seguidores:“Desháganse de los maquillajes vencidos y fíjense que sean productos aprobados por la ANMAT”.