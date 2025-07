Mauro Dalessio publicó un video en sus redes sociales en el que aseguró que desde la producción de LAM le pidieron destruir a Gran Hermano y Ángel de Brito reaccionó sin filtros en su contra.

“Te voy a mostrar una de las realidades de la televisión argentina para que veas lo que es, me hablaron de LAM para ver si quería hacer una nota para hablar mal de la producción de Gran Hermano, Telefé”, dijo el ex de Furia.

Luego, el mediático explicó: “Ellos juegan con el resentimiento de que yo no conseguí ningún puesto de laburo después del programa, entonces yo voy y digo cualquier ganzada... me escribieron ‘nos llegó desde adentro que los tratan mal’, como para que yo entre y declare”.

Mauro Dalessio contra LAM (Foto: captura de América).

“Tanto ese programa como otros son iguales, además a mí LAM no me paga ni me da nada por declarar eso y termino ganandome un problema con Telefé que son los que realmente confiaron en mí”, analizó el ex Gran Hermano.

Al final, Mauro expresó: “Puede ser que haya habido un intercambio en algún momento o discusión con un productor, sí, porque es un laburo, pero de ahí a que te traten mal y yo salir a decir cualquier cosa para tener dos minutos de exposición...”.

QUÉ LE RESPONDIÓ ÁNGEL DE BRITO A MAURO DALESSIO TRAS SUS DICHOS SOBRE LAM

Ángel de Brito le respondió contundente a Mauro Dalessio sus dichos sobre LAM: “A pesar de las dificultades para hablar se entendió más o menos lo que decía este pibe que no entiende nada de la tele, no sé que habla si estuvo cinco minutos en Gran Hermano”.

“No sabe cómo se hacen los programas, qué sirve, qué no, mirá si vamos a necesitar de este estúpido para levantar un programa para tener rating, no le dio rating a Gran Hermano, mirá si nos va a dar a nosotros”, lanzó el conductor indignado.

Ángel de Brito le contestó a Mauro Dalessio (Foto: captura de América).

Entonces, Ángel aclaró: “A nosotros nos llegó a la línea de chimentos un video de una gala en donde se ve una discusión entre una productora y Selva de GH...nuestra productora Juana estaba chequeando si esta situación ocurrió, Mauro dio vuelta toda la situación y este bobo subió este video”.

