La Alfombra Roja de los Martín Fierro de Teatro se llevaba a cabo con normalidad mientras Tartu y Sabrina Rojas le daban paso al dúo de Gimena Accardi y Guido Zaffora que recibían a Norberto Marcos, muy bien acompañado por una joven llamada Sofi.

Sin embargo, a poco de comenzar la entrevista con el productor, Guido aguzó el ojo el pudo ver que a pocos metros Fede Flowers entrevistaba a Fátima Florez, su ex, por lo que se le ocurrió la idea de juntarlos con miras a hacer el reencuentro del año.

Sin embargo, Guido no contaba con la reacción de su compañera que, artista ella, no podía creer lo que intentaba hacer el periodista de América. “Yo tengo que pensar en Intrusos”, le decía él, mientras ella le decía “No, no, no. Vos sos una basura, Guido”.

QUÉ PASÓ ENTRE NORBERTO MARCOS Y FÁTIMA FLOREZ EN LOS MARTÍN FIERRO DE TEATRO

“¡Está ¿Qué vamos a hacer?”, preguntó Guido a un incómodo Norberto. “No vamos a hacer nada. No la vi, no sabía ni que estaba, pensaba que estaba afuera”, le contestó con cordialidad el productor, que aprovechó para promocionar el “Dúo Glam” que integra Sofi.

“Tus colegas me acaban de decir que está así que bienvenida sea”, agregó Norberto. “Es la distancia más cortita”, aprovechó para decir Guido, al ver que Fátima se había acercado a responderle preguntas a Alejandro Guatti.

Fátima Florez y Norberto Marcos (Foto: archivo)

“Vení Norberto, vamos a saludar a Fátima”, le insistió Zaffora a un cada vez más incómodo Norberto que reconocía que en dos años nunca habían estado tan cerca. “Yo les prometo que les grabamos el encuentro y después se los mostramos”, aseguró el cronista al darle el paso a sus compañeros.

