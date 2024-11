Matías Vázquez volvió a lograr un testimonio revelador de parte de Norberto Marcos, que después de un año y medio de terminar su pareja con Fátima Florez hizo una revisión de esa relación que se extendió por más de dos décadas y le dejó un amargo sabor de boca.

El periodista de Socios del espectáculo presentó una larga entrevista en la que Norberto asegura que, de un año a esta parte, Fátima le es desconocida. “Se volvió una persona completamente distinta. Alguien diferente por la influencia externa de otras personas en su vida”.

Norberto se cuidó bien de hablar sobre el romance de Fátima con el presidente Javier Milei o de la gestión artística de Guillermo Marín y depositó toda la responsabilidad de lo ocurrido en la actriz. “Fue el entorno, quienes la rodeaban y, además, el negocio pasó a ser más importante que la familia”, planteó.

“Por supuesto, la gente no puede ver a alguien que es exitosa, en especial los que se encuentran a su alrededor porque todos quieren comer del mismo plato y, a veces, uno tiene que darse cuenta de que está para comer en otro”, aseguró.

Norberto Marcos y Fátima Florez (Fotos: eltrece)

NORBERTO MARCOS ASEGURÓ QUE FÁTIMA FLOREZ “EN ALGÚN MOMENTO VA A LLORAR”

Tras asegurar que “es muy difícil ocupar su lugar”, en referencia a la carrera que Fátima está haciendo en EE.UU. sin su guía, Norberto aseguró que la ruptura con Milei se debió a que no estaba realmente enamorada. “Si hay amor, esas cosas no pasan. No sé si hubo entre ambos, pero tuvo un cambio muy repentino”, dijo.

Asimismo, el representante aseguró que “la necesidad de cámara” fue lo que arruinó la separación de ambos y contó que no puede evitar las lágrimas. “No solo lloro por Fátima, sino también por mí y por los dos”.

Norberto contó que le quedó pendiente tener un hijo con Fátima, y explicó que para que hubiera una reconciliación “tendrían que pasar muchas cosas como disculparse con mi hijo, darme una demostración fehaciente que quiere hacer una familia”. “Ella está en otras historias, está en otra búsqueda. Es otra persona completamente distinta a la que conocía”, señaló.

Finalmente, Norberto se mostró confiado en que “de a poco se va a saber la verdad de todo”. “Ella misma se va a dar cuenta. Posiblemente, por la cuestión de ego que tienen todas las estrellas, le va a costar reconocerlo”, dijo y concluyó afirmando que “si no llora por mí, va a llorar por ella”.

Norberto Marcos y Fátima Florez (Fotos: eltrece)

