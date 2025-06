En el marco del estreno de Rocky con el protagónico de Nico Vázquez y Dai Fernández, Adrián Suar habló del ataque al edificio de Artear el pasado martes de 10 junio por parte de un grupo de militantes tras la condena a Cristina Kirchner.

“¿Qué sentis con la condena de Cristina?" , le preguntaron al productor y él contestó: “La justicia se expresó, no me gusta hablar de política”. “El canal sufrió un ataque por eso...”, insisitó el periodista.

Entonces, el empresario dijo contundente: “Fue horrible ese ataque, horrible, muy feo, que entren, lo rompan, es violento como en cualquier lugar que entren, un lugar que está para otra cosa. Me enteré lo de Olga también, qué voy a decir... no me gusta”.

QUÉ DIJO ADRIÁN SUAR DE LOS RUMORES DE ROMANCE CON ROCÍO ROBLES

Adrián Suar se refirió también a los rumores de romance con Rocío Robles. “¿Todo bien Adrián? ¿Estas enamorado?” , le preguntaron los cronistas y el actor contestó: “Todo bien, ¿ustedes cómo están? Sí, de la vida...”.

“El día que esté de novio lo voy a decir. Nos conocemos con Rocío, no hay título, me encantaría tirarte un título, la quiero mucho, divina, gran persona, gran periodista deportiva, inteligente”, dijo el actor.

